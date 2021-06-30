"Вошла в историю": в США трансгендерка победила на конкурсе красоты

"Вошла в историю": в США трансгендерка победила на конкурсе красоты

Трансгендерка впервые победила в цисгендерном конкурсе.

В США трансгендерная женщина Каталуна Энрикес победила на конкурсе красоты и впервые в истории получила титул "Мисс Невада".

Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

"Я не нервничала. Я знала, что очень много работала, и у меня был единственный шанс войти в историю, — поделилась Энрикес. — Победа — огромная честь, особенно в Месяц гордости".

Почти два месяца победительница потратила на разработку и пошив платьев для конкурса, в частности пастельно-голубого и розового, напоминающих флаг гордости трансгендеров.

"Я даже не думала, что день, когда я выиграла, был годовщиной "Стоунволл", — поделилась трансгендерка, имея в виду полицейский рейд 1969 года и последующие демонстрации, ставшие катализатором движения за права ЛГБТК +. — Я благодарна. Мы выиграли. Мы вошли в историю".

Энрикес с 2016 года работала моделью и участвовала в конкурсах трансгендеров, а в прошлом году она впервые попробовала свои силы в цисгендерных соревнованиях.

"Я сказала судьям, что как цветная трансгендерная женщина, которая пережила физическое и сексуальное насилие, я — все, что недостаточно представлено в этой стране. Наш голос имеет значение. Те, чьи голоса не всегда можно услышать, заслуживают возможности быть услышанными", — высказалась "Мисс Невада" 2021.

Сейчас Энрикес занимается активизмом в пользу сообщества ЛГБТК + в Южной Неваде. В ноябре она поборется за титул "Мисс США".

Ранее в американском штате Колорадо окружной суд Денвера оштрафовал пекаря на 500 долларов за отказ испечь торт для трансгендерной женщины.

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