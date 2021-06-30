"Увійшла в історію": у США трансгендерка перемогла на конкурсі краси

"Увійшла в історію": у США трансгендерка перемогла на конкурсі краси

Трансгендерка вперше перемогла у цисгендерному конкурсі.

У США трансгендерна жінка Каталуна Енрікес перемогла на конкурсі краси і вперше в історії отримала титул "Міс Невада".

Про це повідомляє Las Vegas Review-Journal.

"Я не нервувалася. Я знала, що дуже багато працювала, і у мене був єдиний шанс увійти в історію, - поділилася Енрікес. - Перемога - величезна честь, особливо в Місяць гордості".

Майже два місяці переможниця витратила на розробку і пошиття суконь для конкурсу, зокрема пастельно-блакитної і рожевої, що нагадують прапор гордості трансгендерів.

"Я навіть не думала, що день, коли я виграла, був річницею "Стоунволл", - поділилася трансгендерка, маючи на увазі поліцейський рейд 1969 року і наступні демонстрації, які стали каталізатором руху за права ЛГБТК +. - Я вдячна. Ми виграли. Ми увійшли в історію".

Енрікес від 2016 року працювала моделлю і брала участь у конкурсах трансгендерів, а в минулому році вона вперше спробувала свої сили у цисгендерних змаганнях.

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"Я сказала суддям, що як кольорова трансгендерна жінка, яка пережила фізичне та сексуальне насильство, я - все, що є недостатньо представленим у цій країні. Наш голос має значення. Ті, чиї голоси не завжди можна почути, заслуговують можливості бути почутими", - висловилася "Міс Невада" 2021.

Зараз Енрікес займається активізмом на користь спільноти ЛГБТК+ в Південній Неваді. У листопаді вона побореться за титул "Міс США".

Раніше в американському штаті Колорадо окружний суд Денвера оштрафував пекаря на 500 доларів за відмову спекти торт для трансгендерної жінки.

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