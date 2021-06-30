Астрологічний прогноз на 30 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: час відчуття своїх моральних сил і перемоги над слабкостями і душевними стражданнями. В цей час також можна отримати відповідь на важливе таке, що мучить, запитання, яка прийде нібито сама собою — нізвідки.

Символ дня: орел, який ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: для активних дій день не підходить.

Число дня: 2.

Колір дня: ультрамарин, сапфіровий.

Камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі і передпліччя.

Побажання в плані здоров'я: можна приймати тільки ті ліки, які прописав лікар, — від самолікування слід відмовитися.

Слова дня: активні дії, які наближають до поставленої мети.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: під час побачення не варто з'ясовувати стосунки — краще зізнатися в коханні.

Містика дня: ворожіння правдиво розкажуть про те, що чекає на людину в майбутньому. Хороший результат дадуть обряди з камінням-мінералами.

Табу дня: не можна забиратися на велику висоту — це може бути небезпечним.

Які люди народжуються в цей день: ті, хто з'явився на світ цього дня, мають сильну волю, допитливий розум і цікавість, вони також легко переконують людей у своїй правоті, тому з них дуже часто виходять духовні і політичні лідери.

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