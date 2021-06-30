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Астрологічний прогноз на 30 червня

Астрологічний прогноз на 30 червня

Getty Images

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: час відчуття своїх моральних сил і перемоги над слабкостями і душевними стражданнями. В цей час також можна отримати відповідь на важливе таке, що мучить, запитання, яка прийде нібито сама собою — нізвідки.

Символ дня: орел, який ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: для активних дій день не підходить.

Число дня: 2.

Колір дня: ультрамарин, сапфіровий.

Камені дня: червона яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі і передпліччя.

Побажання в плані здоров'я: можна приймати тільки ті ліки, які прописав лікар, — від самолікування слід відмовитися.

Слова дня: активні дії, які наближають до поставленої мети.

Геометрична фігура дня: квадрат.

Шлюб і стосунки дня: під час побачення не варто з'ясовувати стосунки — краще зізнатися в коханні.

Містика дня: ворожіння правдиво розкажуть про те, що чекає на людину в майбутньому. Хороший результат дадуть обряди з камінням-мінералами.

Табу дня: не можна забиратися на велику висоту — це може бути небезпечним.

Які люди народжуються в цей день: ті, хто з'явився на світ цього дня, мають сильну волю, допитливий розум і цікавість, вони також легко переконують людей у своїй правоті, тому з них дуже часто виходять духовні і політичні лідери.

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