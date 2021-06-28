28 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

28 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В этот день в Украине празднуют День Конституции.

Какой сегодня день

28 июня — День Конституции Украины.

День Конституции Украины

День Конституции Украины является единственным государственным праздником, который закреплен в самой Конституции Украины. 27 июня 1996 года парламент решил рассматривать проект Конституции на одном заседании без перерывов.

Голосование проходило по каждой статье в отдельности и целыми разделами. В 9:18 утра 28 июня 1996 года за Конституцию Украины проголосовали в целом. Таким образом 321 голосами (из 300 необходимых) было введено в действие Основной Закон Украины.

В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

Международное сообщество признавало украинскую Конституцию одной из самых демократичных в мире.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Ефрем, Кира, Михаил, Семен, Федор.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

28 июня — начало Петрова поста.

Петров пост

Петров пост — летний многодневный пост, установленный в честь апостолов Петра и Павла. Его еще называют Апостольским, Петропавловским или Петровкой.

Начинается в понедельник через неделю после Троицы (Пятидесятницы), то есть в понедельник, наступающий после девяти воскресенье начиная с Пасхи. Конец Петровки всегда приходится на 12 июля — праздник Святых и всехвальных славных первоверховных апостолов Петра и Павла. Итак, Апостольский пост каждый год имеет разную продолжительность: самый короткий длится 8 дней, самый длинный — 42 дня.

Петровку нельзя считать строгим постом, разрешается употреблять пищу растительного происхождения с растительным маслом (кроме понедельника, среды и пятницы) и рыбу (в субботу и воскресенье), поскольку святые апостолы были рыбаками.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Крестьяне в этот день наблюдали приметы. Говорили: "Дождь на Фита — плохо для ржи". В этот день начинали охранять поля от скота, а скот — от сочной зелени.

Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, им грозит болезнями, а то и гибелью. Также было принято молиться святому Виту о защите скота от всякой другой напасти.

Первый день Петровки считался началом сенокоса сена. Отсюда пословица: "кто в Петровку сена НЕ косит, то зимой у собаки есть просит".

Девушки пускали на воду Клечальное венки — из цветов, которые стояли в доме на Зеленые Праздники. Поскольку на Петровку приходились самые длинные дни и короткие ночи, они белили полотно и пряжа, а женщины хлопотали у конопли.

Приметы:

Считается, что с этого дня все певчие птицы, кроме кукушки перестают петь.

Если на небе появились перистые облака, то в ближайшие два дня жди осадков.

Желтые облака на небе — на следующий день будет дождь.

Появилось 28 июня большое количество мух — жди хорошего урожая гречихи.

Комаров много — скоро установится погода, и пойдет дождь

Что нельзя делать в этот день

Лучше не делать ничего важного, потому что есть вероятность того, что оно не получится и принесет только убытки.

Нельзя отказывать милосердия и помощи нуждающимся.

Если сон с 27 на 28 июня не осуществится в течение двадцати четырех дней, то уже не стоит ждать его исполнения. Сновидения, увиденное днем 28 июня, пустое

В этот день гадали через дух утопленника. О том, что вам расскажет дух утопленника никогда и никому рассказывать нельзя.

В этот день не стоит употреблять алкоголь.

Нельзя обманывать и ссориться.

Что произошло в этот день

1389 — битва на Косовом поле

1569 — подписана Люблинская уния, объединившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое федеративное государство — Речь Посполитц. Киевщина, Волынь, Брацлавщина и Подляшье были инкорпорированы в Короны Польской.

1635 — на Карибских островах основано французскую колонию Гваделупа

1644 — актер странствующей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер. Свое новое имя он впоследствии прославил как драматург

1648 — начало экспедиции Семена Дежнева, в ходе которой был открыт Северный морской путь

1651 — началась битва под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира

1663 — в Нежине состоялась казацкая "Черная рада", на которой гетманом Левобережной Украины избран промосковского Ивана Брюховецкого

1914 — в Сараево был убит наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны

1917 — на заседании Малой Рады было сформировано первое украинское правительство — Генеральный Секретариат.

1941 — создан первый отряд Полесской Сечи.

1948 — исключения Социалистической федеративной республики Югославия Коминформа в связи с обострением ее отношений с СССР.

1956 — массовая забастовка, демонстрации под лозунгами "Свободы! Хлеба! Бога Долой коммунизм!" и уличные столкновения в Познани (Польская Народная Республика) (по 30 июня).

1988 — Иоанн Павел II опубликовал апостольскую конституцию "Pastor Bonus" по реорганизации Римской курии.

1989 — в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина — сборная Советского Союза встретилась со сборной мира.

1992 — "Сигнальщик" стал первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднял украинский флаг.

1996 — после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины принята Конституция Украины.

1997 — за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусок. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.

2012 — ООН провозгласила Международный День Счастья.

Кто родился в этот день

1577 — Рубенс, фламандский художник.

1712 — Жан-Жак Руссо, французский писатель, философ, просветитель.

1924 — Вадим Сидура, украинский советский художник, скульптор-авангардист, поэт и прозаик. Один из классиков скульптуры ХХ столетия.

1971 — Илон Маск, инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компании SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company.

Associated Press

1981 — Мустафа Найем, украинский политический деятель, народный депутат 8-го созыва, член Политической партии "ДемАльянс".

2002 — Костюк Марта Олеговна, украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок.

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