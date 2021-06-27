Астрологический прогноз на 27-28 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: восемнадцатый лунный день, который продлится двое календарных суток, призывает бороться с пассивностью, держать под контролем вредные привычки и мысли, которые могут обратиться против самого человека. Велика вероятность пострадать от мошенничества и чужих интриг, поэтому необходимо соблюдать осторожность в отношениях с малознакомыми и незнакомыми людьми.

Символ дня: лед.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.

Число дня: 9.

Цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Камни дня: белый агат и опал.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа.

Слова дня: работа над ошибками.

Геометрическая фигура дня: зигзаг, ломаная линия.

Мистика дня: велика вероятность негативного влияния энергетики токсичных людей – противостоять этому можно при помощи амулетов и оберегов.

Табу дня: плохая примета – смотреться в зеркало.

Какие люди рождаются в этот день: рождаются люди чувствительные, психически уравновешенные, но при этом обладающие тонкой душевной организацией. Проявить свои яркие способности могут в любой сфере деятельности, но, как правило, выбирают творчество.

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