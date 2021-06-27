Астрологічний прогноз на 27-28 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: вісімнадцятий місячний день, який триватиме дві календарні доби, закликає боротися з пасивністю, тримати під контролем шкідливі звички і думки, які можуть обернутися проти самої людини. Велика ймовірність постраждати від шахрайства і чужих інтриг, тому необхідно дотримуватися обережності у взаєминах із малознайомими і незнайомими людьми.

Символ дня: лід.

Стихія дня: вогонь.

Енергетика дня: день не розташовує до активних дій.

Число дня: 9.

Колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Камені дня: білий агат і опал.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек, шкіра.

Слова дня: робота над помилками.

Геометрична фігура дня: зигзаг, ламана лінія.

Містика дня: велика ймовірність негативного впливу енергетики токсичних людей — протистояти цьому можна за допомогою амулетів і оберегів.

Табу дня: погана прикмета — дивитися у дзеркало.

Які люди народжуються цього дня: народжуються люди чутливі, психічно врівноважені, але такі, що мають тонку душевну організацію. Проявити свої яскраві здібності можуть в будь-якій сфері діяльності, але, як правило, вибирають творчість.

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