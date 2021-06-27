Три знака, которым в эти дни не стоит копировать других людей

В восемнадцатый лунный день, который продлится почти два дня, зеркальным отражением человека станут окружающие люди и происходящие с ним события. Сделанное ранее добро обернется добром, а зло – злом, поэтому очень важно вести себя соответствующим образом и не обижаться, если кто-то укажет на недостатки – каждый из нас заслужил эту критику. Также не стоит примерять на себя роль другого человека, копируя его имидж, мировоззрение или образ жизни.

В эти дни, 27 и 28 июня, копировать других людей нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое обезьянничание особенно неприемлемо.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, двойственность которых часто заставляет их менять свой взгляд на мир, и на этот раз не изменят себе – успешность кого-то из новых знакомых, которыми они будут совершенно искренне восхищаться, позволит им посмотреть на мир с их точки зрения, которая покажется им заслуживающей внимания. Со временем окажется, что чужое мировоззрение им совершенно не подходит, и они только напрасно потратят время и силы на попытку жить чужой жизнью. Представителям знака хорошо бы вовремя вспомнить, что жить нужно своим умом.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам может неожиданно прийти в голову блажь скопировать чужой имидж – возможно, им покажется, что их собственный внешний вид не соответствует той степени жизненной успешности, к которой они стремятся – то ли нужно приклеить на одежду еще больше блесток и стразов, то ли, наоборот, желательно срезать те, что уже имеются. В любом случае представители знака довольно быстро убедятся в том, что привычная одежда нравится им больше, чем скопированная у кого-то, и они вернутся к собственному – проверенному – гардеробу.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, несмотря на присущее им свободолюбие и отказ от мнения так называемых авторитетных людей, часто попадают под чужое влияние. Как правило, людьми, к которым они прислушиваются, являются близкие – например, родители или любимый человек – именно их они считают заслуживающими доверия. Сами представители знака впоследствии иначе, как помутнением рассудка, такие случаи не называют, поскольку чужой ум, каким бы правильным и рассудительным он ни был, все равно не заменит собственного, так что не стоит "примерять" его на себя.

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