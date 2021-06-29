Астрологический прогноз на 29 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: темная, дьявольская энергетика, определяющая нынешний день, не обязательно негативно влияет на человека. Считается, что в это время можно обнаружить совершенные в прошлом ошибки, создающие проблемы в нынешнее время, и исправить их. Могут дать о себе знать низменные инстинкты, которые дремлют в глубине души каждого человека – необходимо решительно от них избавляться.

Символ дня: паутина с пауком в центре.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: приветствуются активные действия, лень недопустима.

Число дня: 1

Цвет дня: изумрудный, морской волны.

Камни дня: хризолит, агат.

За какую часть тела отвечает: солнечное сплетение.

Пожелания в отношении здоровья: нельзя потакать вредным привычкам и позволять себе пищевые излишества – они принесут организму больше вреда, чем в другие дни.

Слова дня: самоконтроль, работа над былыми ошибками.

Геометрическая фигура дня: ломаные линии.

Брак и отношения дня: один из худших дней для заключения брака.

Мистика дня: для гаданий время категорически не подходит – очень трудно будет отличить правдивые предсказания от ложных. Можно – и нужно – окуривать жилые помещения дымом – ладана или сухих трав.

Табу дня: нежелательно общаться с людьми, находящимися под воздействием алкоголя или наркотических веществ – до добра такие коммуникации не доведут.

Какие люди рождаются в этот день: тех, кто появляется на свет в этот день, звезды наделяют недюжинным умом, склонностью к анализу и умением контролировать любую ситуацию, включая ту, которая, казалось бы, совершенно от них не зависит. Негативным их качеством является лень, которая часто мешает им достигать жизненных высот.

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