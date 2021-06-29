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Астрологічний прогноз на 29 червня

Астрологічний прогноз на 29 червня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: темна, диявольська енергетика, яка визначає нинішній день, не обов'язково негативно впливає на людину. Вважається, що в цей час можна виявити вчинені в минулому помилки, що створюють проблеми в нинішній час, і виправити їх. Можуть дати про себе знати ниці інстинкти, які дрімають в глибині душі кожної людини — необхідно рішуче від них позбавлятися.

Символ дня: павутина з павуком у центрі.

Стихія дня: вода.

Енергетика дня: вітаються активні дії, лінощі неприпустимі.

Число дня: 1.

Колір дня: смарагдовий, морської хвилі.

Камені дня: хризоліт, агат.

За яку частину тіла відповідає: сонячне сплетіння.

Побажання щодо здоров'я: можна потурати шкідливим звичкам і дозволяти собі харчові надмірності — вони принесуть організму більше шкоди, ніж в інші дні.

Слова дні: самоконтроль, робота над колишніми помилками.

Геометрична фігура дня: ламані лінії.

Шлюб і взаємини дня: один з найгірших днів для укладення шлюбу.

Містика дня: для ворожінь час категорично не підходить — дуже важко буде відрізнити правдиві передбачення від помилкових. Можна — і треба — обкурювати житлові приміщення димом — ладану або сухих трав.

Табу дня: небажано спілкуватися з людьми, що перебувають під впливом алкоголю або наркотичних речовин — до добра такі комунікації не доведуть.

Які люди народжуються цього дня: тих, хто з'являється на світ в цей день, зірки наділяють незвичайним розумом, схильністю до аналізу і вмінням контролювати будь-яку ситуацію, включаючи ту, яка, здавалося б, абсолютно від них не залежить. Негативною їхньою якістю є лінощі, яка часто заважають їм досягати життєвих висот.