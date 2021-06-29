Греція даруватиме молоді €150 за щеплення від коронавірусу

Подарунок можна буде витрачати на туризм і розваги.

Уряд Греції пообіцяв від 15 липня дарувати молодим людям до 26 років цифрову картку зі 150 євро на рахунку після отримання першої дози вакцини від COVID-19.

Про це із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса від понеділка, 28 червня, повідомляє The Associated Press.

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"Ми сподіваємося, що молодь скористається цією можливістю. Держава дякує вам за те, що ви дієте відповідально і робите те, що, я впевнений, ви б в будь-якому випадку зробили", - зазначив Міцотакіс.

За словами міністра цифровий політики Кіріакоса Пьєрракакіса, схема цифрового гаманця буде зосереджена на індустрії туризму і розваг.

"Ця карта не скрізь буде прийнята. Вона буде орієнтована на конкретні заходи, - пояснив очільник відомства. - Її можна використовувати (для покупки) авіа, поромних і залізничних квитків, для оренди автомобілів, кемпінгів, житла, туристичних послуг, кіно, театру, музичних і танцювальних вистав, музеїв, археологічних розкопок тощо".

Урядовці також анонсували додаткові свободи для власників сертифікатів про вакцинацію, однак не вдалися в подробиці.

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Нині грецькі політики вивчають юридичні аспекти запровадження обов'язкового COVID-щеплення для певних категорій працівників, зокрема для персоналу будинків для людей похилого віку.

Щодня у Греції з 10,7 млн населення вакцину від коронавірусу отримують до 100 тися людей. За оцінками уряду, близько 35% від загальної чисельності населення або 42% дорослих завершать вакцинацію до кінця червня.

Тим часом у США триває "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію від COVID-19 до свят 4 липня. Так, у червні американці, які щепляться від коронавірусу, можуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

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