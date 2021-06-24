Українські туристи повернуться з Греції спеціальними авіарейсами

Додому вирушать понад 500 громадян України, які зіткнулися з проблемами через грецького туроператора.

Через призупинення діяльності грецької туристичної компанії Mouzenidis Travel, українські громадяни, які були клієнтами цього туроператора, не змогли поселитися в готелях та повернутися додому з відпочинку у Греції. Як повідомили у четвер, 24 червня, у пресслужбі МЗС України, для повернення українських туристів буде організовано три авіарейси.

“Завдяки роботі дипломатів 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів та Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 наших громадян”, - сказано у повідомленні.

У МЗС запевнили, що жоден український турист в Греції не буде покинутим напризволяще після того, як грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.

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Задля уникнення проблемних ситуацій клієнтам Mouzenidis Travel радять перед поїздкою до Греції обов‘язково зв‘язатися з готелем для перевірки дійсності придбаного туру.

У пресслужбі також повідомили номери цілодобової гарячої лінії Посольства України в Афінах (+306932765606) та Консульства України в Салоніках (+306907962985), куди запрошують звертатися для отримання допомоги в Греції.

Нагадаємо, раніше у Греції змінили умови в'їзду для туристів. У країну дозволили в'їжджати туристам, у яких експрес-тест на коронавірус покаже негативний результат.

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