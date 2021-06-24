Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем: коли саме

Китай відправить першу місію на Марс з екіпажем: коли саме

КНР планує побудувати базу на Червоній планеті та запустити масштабні вантажні польоти з Землі.

Китай запланував відправити свою першу пілотовану місію на Марс у 2033 році для будівництва базової станції.

Як повідомляє Reuters, країна продовжує зміцнювати свої космічні амбіції і планує регулярні місії з екіпажем на Червону планету.

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Очільник державної Китайської академії ракет-носіїв Ван Сяоцзюнь вперше розповів про плани країни щодо Марсу на космічній конференції. Це відбулося через кілька тижнів після того, як Китай висадив на Марс дистанційно керований марсохід під назвою Zhurong, що зробило його єдиною країною після США, яка зробила це.

Ван сказав, що першим кроком в планах Китаю є використання роботів для дослідження Марса, щоб взяти зразки його поверхні і допомогти вибрати місце для будівництва бази. Наступним етапом буде відправлення астронавтів на Марс для будівництва базової станції. Потім Китай планує масштабні вантажні польоти із Землі на Марс.

Нагадаємо, науковці розповіли, коли може настати кінець світу та що стане причиною. За їхніми словами, причиною стане Сонце.

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