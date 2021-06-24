Китай отправит первую миссию на Марс с экипажем: когда именно

Китай отправит первую миссию на Марс с экипажем: когда именно

КНР планирует построить базу на Красной планете и запустить масштабные грузовые полеты с Земли.

Китай запланировал отправить свою первую пилотируемую миссию на Марс в 2033 году для строительства базовой станции.

Как сообщает Reuters, страна продолжает укреплять свои космические амбиции и планирует регулярные миссии с экипажем на Красную планету.

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Глава государственной Китайской академии ракет-носителей Ван Сяоцзюнь впервые рассказал о планах страны по Марсу на космической конференции. Это произошло через несколько недель после того, как Китай высадил на Марс дистанционно управляемый марсоход под названием Zhurong, что сделало его единственной страной после США, которая сделала это.

Ван сказал, что первым шагом в планах Китая является использование роботов для исследования Марса, чтобы взять образцы его поверхности и помочь выбрать место для строительства базы. Следующим этапом будет отправка астронавтов на Марс для строительства базовой станции. Затем Китай планирует масштабные грузовые полеты с Земли на Марс.

Напомним, ученые рассказали, когда может наступить конец света и что станет причиной. По их словам, причиной станет Солнце.

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