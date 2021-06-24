"Искали госизмену": представители Медведчука рассказали, как прошли обыски

Следователи ничего не изъяли.

Следователи СБУ и ГБР проводят следственные действия в рамках уголовного производства, в котором объявлены подозрения народным депутатам Медведчук и Козака. Обыски проводят в партийном офисе, рабочих кабинетах и жилья родственников главы "ОПЗЖ", кума Путина.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Силовики уже разъехались после длительных проверок. Спецназовцы комментариев не дают. А вот представители депутата после проверок заявили, что правоохранители поехали без изъятых материалов. «Ничего не изъяли. Чистый протокол, ничего не изъято, ничего не найдено. Искали государственную измену у родственников, матерей, жен», — отметили там.

Напомним, 11 мая подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму Виктору Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку подписала генпрокурорка Ирина Венедиктова. Речь идет о договоренностях Медведчука с представителями российского правительства о перерегистрации в оккупированном Крыму предприятия по добыче полезных ископаемых. Утверждают, что кум Путина передавал России информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины из-за своего соратника Тараса Козака.

В четверг, 13 мая, в Печерском суде Киева Медведчуку избрали меру пресечения: отправили под домашний арест. На следующий день на нардепа от фракции ОПЗЖ надели электронный браслет.

Новости Украины: СБУ и ГБР обыскивают партийный офис и недвижимость родственников Медведчука

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