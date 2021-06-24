Жена Комарова в легком голубом платьице восхитила красотой

Александра показала новый летний образ.

Жена ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко в который раз восхитила фолловеров своей красотой.

В фотоблоге телеведущая продемонстрировала новый летний лук. На снимке "Мисс Украина-2016" появилась на улице возле машины, украшенной цветами, в легком длинном платьице голубого цвета. Саша дополнила образ яркими босоножками-гладиаторами, распустила длинные волосы и сделала нежный мейк.

instagram.com/aakucherenko

"Купила себе... Кофе в любимой кофейне у телеканала. Всегда так радую себя после съемок. Настоящее лето", — написала знаменитость.

Читатели красавицы охотно написали в комментариях ряд комплиментов.

Обожаю Александру за ее естественную красоту, сразу видно, что человек очень искренний и добрый

Как красиво выглядите! Вы очень красивая пара с Дмитрием Комаровым

Платьице и босоножки супер

Вы такая красивая

Напомним, на днях жена Комарова рассказала, почему вынуждена была обращаться к детективам. Неизвестный мужчина постоянно звонил телеведущей.

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