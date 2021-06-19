У Греції спростили умови в'їзду для туристів

Для відпочинку в Греції не потрібен ПЛР-тест.
У Греції через пандемію коронавірусу змінили умови в'їзду для туристів.
Про це повідомляє Ekathimerini.
У країну дозволили в'їжджати туристам, у яких експрес-тест на коронавірус покаже негативний результат. Також змінився мінімальний вік для дітей, яким дозволено не показувати при перетині кордону документи про те, що вони не інфіковані COVID-19. Раніше це було 6 років, тепер - 12.
Також при в'їзді в країну можна буде показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі замість негативного результату тесту.
Нагадаємо, раніше в Греції від відпочивальників вимагали довідку про вакцинацію або свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус. Також міг підійти і документ, який підтверджує: людина вже перехворіла COVID-19. Карантин проходити не треба.