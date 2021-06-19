В Греции упростили условия въезда для туристов

Для отдыха в Греции не нужен ПЦР-тест.

В Греции из-за пандемии коронавируса изменили условия въезда для туристов.

Об этом сообщает Ekathimerini.

В страну разрешили въезжать туристам, в которых экспресс-тест на коронавирус покажет отрицательный результат. Также изменился минимальный возраст для детей, которым разрешено не показывать при пересечении границы документы о том, что они не инфицированы COVID-19. Раньше это было 6 лет, теперь — 12.

Также при въезде в страну можно будет показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Напомним, ранее в Греции от отдыхающих требовали справку о вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также мог подойти и документ, который подтверждает: человек уже переболел COVID-19.

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