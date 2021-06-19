Беларусь не будет принимать самолеты из Украины, — Лукашенко

Украина от 29 мая запретила белорусским авиакомпаниям пересекать свою воздушную границу.
Беларусь не будет принимать самолетов из Украины. Это связано с запретом полетов белорусских самолетов в украинском воздушном пространстве.
Об этом в субботу, 19 июня, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает издание БЕЛТА.
"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", — сказал Лукашенко.
Напомним, с полуночи 29 мая Украина запретила белорусским авиакомпаниям пересекать свою воздушную границу.
Это произошло после того, как 23 мая во Беларуси из-за информации о бомбе посадили самолет Афины-Вильнюс компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный белорусский журналист, основатель Telegram-канала NEXTA и блогер Роман Протасевич. Его задержали, ему грозит смертная казнь.
Также саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.