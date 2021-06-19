Білорусь не прийматиме літаків з України, - Лукашенко

Україна від 29 травня заборонила білоруським авіакомпаніям перетинати свій повітряний кордон.

Білорусь не прийматиме літаків з України. Це пов'язано із забороною польотів білоруських літаків в українському повітряному просторі.

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Про це в суботу, 19 червня, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє видання БЕЛТА.

"Якщо Україна заборонила нам польоти, то ми не прийматимемо літаків із України", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, від опівночі 29 травня Україна заборонила білоруським авіакомпаніям перетинати свій повітряний кордон.

Це сталось після того, як 23 травня у Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійника затримали, йому загрожує смертна кара.

Також саміт ЄС ухвалив рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз.

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