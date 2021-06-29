Тіна Кароль у напівпрозорій сукні еротично вигнулася на підлозі

Артистка спричинила фурор сексапільним образом.

Популярна співачка Тіна Кароль ошелешила новим сексапільним луком.

Так, виконавиця влаштувала ефектний фотосет, де постала босоніж в обтислій напівпрозорій сукні. 36-річна зірка еротично позувала на підлозі, демонструючи розкішні форми та вигини тіла. Знаменитість постала в кадрі в напівтемряві під світлом одного софіту.

instagram.com/tina_karol

"Любовь, которая сносит нам крышу, накриє нас 5 і 6 липня на Atlas Weekend", – написала зірка.

instagram.com/tina_karol

Фани Тіни ледь не втратили дар мови. У коментарях юзери вибухнули компліментами.

Муза

Як дихати?

Сподіваюся, що з пожежною безпекою там все ок. Гасити доведеться багато і довго

Надто нереальна

Це законно?

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль на роликах показала, як готувалася до Atlas Weekend просто у готелі Казахстану. Артистка також показала перші кадри зі знімань нового кліпу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання