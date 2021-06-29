Тіна Кароль у напівпрозорій сукні еротично вигнулася на підлозі

Артистка спричинила фурор сексапільним образом.
Популярна співачка Тіна Кароль ошелешила новим сексапільним луком.
Так, виконавиця влаштувала ефектний фотосет, де постала босоніж в обтислій напівпрозорій сукні. 36-річна зірка еротично позувала на підлозі, демонструючи розкішні форми та вигини тіла. Знаменитість постала в кадрі в напівтемряві під світлом одного софіту.
"Любовь, которая сносит нам крышу, накриє нас 5 і 6 липня на Atlas Weekend", – написала зірка.
Фани Тіни ледь не втратили дар мови. У коментарях юзери вибухнули компліментами.
- Муза
- Як дихати?
- Сподіваюся, що з пожежною безпекою там все ок. Гасити доведеться багато і довго
- Надто нереальна
- Це законно?
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль на роликах показала, як готувалася до Atlas Weekend просто у готелі Казахстану. Артистка також показала перші кадри зі знімань нового кліпу.