Греция начнет дарить молодежи €150 за прививку от коронавируса

Подарок можно будет тратить на туризм и развлечения.

Правительство Греции пообещало с 15 июля дарить молодым людям до 26 лет цифровую карту со 150 евро на счету после получения первой дозы вакцины от COVID-19.

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса от понедельника, 28 июня, сообщает The Associated Press.

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"Мы надеемся, что молодежь воспользуется этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали", — отметил Мицотакис.

По словам министра цифровой политики Кириакоса Пьерракакиса, схема цифрового кошелька будет сосредоточена на индустрии туризма и развлечений.

"Эта карта не везде будет принята. Она будет ориентирована на конкретные мероприятия, — пояснил глава ведомства. — Ее можно использовать (для покупки) авиа, паромных и железнодорожных билетов, для аренды автомобилей, кемпингов, жилья, туристических услуг, кино, театра, музыкальных и танцевальных спектаклей, музеев, археологических раскопок и др.".

Чиновники также анонсировали дополнительные свободы для владельцев сертификатов о вакцинации, однако не вдались в подробности.

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Сейчас греческие политики изучают юридические аспекты внедрения обязательной COVID-вакцинации для определенных категорий работников, в частности для персонала домов престарелых.

Ежедневно в Греции с 10,7 млн населения вакцину от коронавируса получают до 100 тыся человек. По оценкам правительства, около 35% от общей численности населения или 42% взрослых завершат вакцинацию до конца июня.

Между тем в США продолжается "месяц действий", призванный к максимальной вакцинации от COVID-19 к праздникам 4 июля. Так, в июне американцы, прививающиеся от коронавируса, могут получить бесплатные круизы, билеты на Суперкубок и даже миллион долларов.

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