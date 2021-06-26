Петров пост 2021: когда начинается, сколько длится и чего нельзя есть

Петров пост 2021: когда начинается, сколько длится и чего нельзя есть

В 2021 году Петров пост начинается 28 июня, а завершается 12 июля.

Петров пост — один из четырех главных постов православного мира. Посвященный деятельности двух евангелистов и апостолов — Петра и Павла, поэтому его еще называют Апостольский пост, или Петропавловский пост.

В эти дни церковь вспоминает жизнь и смерть апостолов, их постование перед евангельской проповедью миром.

Когда заговенье на Петров пост

Заговенье на Петров пост приходится на воскресенье, 27 июня — День Всех святых.

День Всех святых — праздничное воскресенье, когда церковь вспоминает всех святых, которые служили распространению христианской веры. Вспоминают совокупно всех и все их добрые дела.

Заговенье — последний день перед началом поста, когда можно употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Когда начинается Петров пост

Петров пост всегда начинается через неделю после Дня Святого Духа. Дата зависит от Пасхи, поэтому каждый год она переменная. Единственное, что остается неизменным, это — начало в понедельник и завершение — 12 июля, на День апостолов Петра и Павла.

В 2021 году Петров пост начинается 28 июня, завершается 12 июля.

Кто такой апостол Петр

Апостол Петр — один из 12 учеников Иисуса Христа. До встречи с Иисусом был рыбаком. Почти во всех событиях жизни Иисуса Христа Петр был рядом со своим учителем. Но в Гефсимании, перед Голгофой, Петр так испугался, что трижды отрекся от Христа и скрылся. После воскресения Христа Петр извинится перед Господом за свое поведение, и Тот простил Петру и благословил на проповеди Евангелия.

Петр еще много лет проповедовал, исцелял и помогал людям, но так и не смог простить себе собственную слабость. По апокрифическими данным, апостол Петр каждое утро плакал. Он выплакал себе глаза, которые почти ничего не видели. Даже когда Петра приговорили к смерти через распятие, Петр попросил, чтобы крест перевернули вверх ногами, так как считал себя недостойным быть распятым, как Христос. Язычники выполнили эту просьбу и распяли Петра вверх ногами.

Кто такой апостол Павел

Апостол Павел (до принятия христианства — Савл) был фарисеем, исповедовал иудейскую веру, знал много языков, был ученым и имел дар проповеди. Он не видел Христа во времена жизни, но трижды встречался с апостолом Петром.

Савл был одним из самых страшных гонителей христиан. Руководил избиением камнями первомученика святого Стефана — одного из учеников Христа. Стефана забили до смерти. После того Бог явился Савлу и ослепил его на три дня, чтобы тот пришел и уверовал. Только когда Савл раскаялся и уверовал во Христа, он снова получил зрение и новое имя — Павел. Апостол Павел стал одним из лучших проповедников Евангелия. Его речь была такой силы, что люди, услышав ее, исцелялись и начинали прославлять Бога даже под угрозой смерти.

Чего нельзя употреблять в Петров пост

Петров пост не такой строгий, как Великий пост. Все дни, кроме среды и пятницы, в Петров пост даже разрешается есть рыбу. К тому же, если на среду или пятницу приходится храмовый праздник, сопровождающийся всенощным бдением, тогда употреблять рыбу тоже разрешается.

Тем, кто постится в этот период нельзя есть мяса, молочных продуктов и яиц.

Последний день Петрова поста — 12 июля (Праздник Петра и Павла) уже не является постным.

Как следует вести себя в Петров пост

Православие не является религией пищи. Это путь к самосовершенствованию, к уподоблению Господу Иисусу Христу. Съедобные ограничение — это только один из инструментов, который может и должен использовать христианин на своем пути.

Пост — это всегда самодисциплина, борьба с собственными недостатками, вредными привычками, которые считаются слабостью. Суть поста — победа над собой, над своей слабостью.

Поэтому лучший вариант — взять благословение на пост от вашего духовного наставника, который знает вас, вашу жизнь и здоровье.

Чего нельзя делать в Петров пост

В дни поста следует избегать столкновений, грязных слов и мыслей, творить добро и молиться (как вечером и утром, так и в течение для). По возможности исповедоваться и причащаться как можно больше. Главное в этом — научиться не осуждать других. Важно не то, что входит в нас, а то, что выходит из нас.

Поэтому нужно следить за собственной речью, не избегать работы над собой.

От поста к посту человек учится понимать себя, получает навыки постоянной внутренней работы и самосовершенствования. Только так можно стать настоящим христианином.

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