Филипп Киркоров попал в "черный список" Минкульта

Певец выступал в оккупированном Крыму.

Российский певец Филипп Киркоров попал в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Такое решение принял Минкульт по представлению СБУ.

Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

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"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо СБУ о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", — говорится в сообщении .

В ведомстве пояснили, что процедура осуществляется автоматически.

Отметим, что Филипп Киркоров выступал в оккупированном Крыму. Также он неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. Что интересно, Киркоров до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.

В январе этого года Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву.

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