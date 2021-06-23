Филипп Киркоров попал в "черный список" Минкульта

Певец выступал в оккупированном Крыму.
Российский певец Филипп Киркоров попал в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Такое решение принял Минкульт по представлению СБУ.
Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо СБУ о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень", — говорится в сообщении .
В ведомстве пояснили, что процедура осуществляется автоматически.
Отметим, что Филипп Киркоров выступал в оккупированном Крыму. Также он неоднократно высказывался в поддержку режима Путина, призывал к силовому разгону акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. Что интересно, Киркоров до сих пор является народным артистом Украины. Это звание он получил в 2008 году.
В январе этого года Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву.
Ранее в "черный список" Министерства культуры. попал скандальный российский рэпер MORGENSHTERN.