Філіп Кіркоров потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Співак виступав в окупованому Криму.

Російський співак Філіп Кіркоров потрапив до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Таке рішення ухвалив Мінкульт за поданням СБУ.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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"11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист СБУ щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича. Відповідним наказом МКІП від 22 червня 2021 Кіркорова Філіпа Бедросовича було включено до переліку", — йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що процедура здійснюється автоматично.

Зазначимо, що Філіп Кіркоров виступав в окупованому Криму. Також він неодноразово висловлювався на підтримку режиму Путіна, закликав до силового розгону акцій прихильників опозиціонера Олексія Навального. Що цікаво, Кіркоров досі є народним артистом України. Це звання він отримав у 2008 році.

У січні цього року Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд до Литви.

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