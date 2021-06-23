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Португалія - Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Португалія - Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на "Пушкаш Арені" в Будапешті.

У середу, 23 червня, буде зіграно поєдинок третього туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 в квартеті F між збірними Португалії та Франції.

Дивіться також: турнірні таблиці Євро-2020.

Зустріч відбудеться в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія - Франція.

  • У групі F також виступають збірні Німеччини та Угорщини;
  • Наразі збірна Франції очолює квартет із чотирма балами в активі, Португалія має в активі три очки та розташовується на третій сходинці.