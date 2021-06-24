Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Поединки состоятся 26-29 июня.

23 июня завершился групповой этап Чемпионата Европы-2020. По его итогам стали известны все пары 1/8 финала.

Сборная Украины, заняв третье место в квартете С, вышла на победителя группы Е команду Швеции.

Поединок Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Все пары 1/8 финала Евро-2020

Суббота, 26 июня

19:00 Уэльс - Дания (Амстердам)

22:00 Италия - Австрия (Лондон)

Воскресенье, 27 июня

19:00 Нидерланды - Чехия (Будапешт)

22:00 Бельгия - Португалия (Севилья)

Понедельник, 28 июня

19:00 Хорватия - Испания (Копенгаген)

22:00 Франция - Швейцария (Бухарест)

Вторник, 29 июня

19:00 Англия - Германия (Лондон)

22:00 Швеция - Украина (Глазго)

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