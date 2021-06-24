Определились все пары 1/8 финала Евро-2020

Поединки состоятся 26-29 июня.
23 июня завершился групповой этап Чемпионата Европы-2020. По его итогам стали известны все пары 1/8 финала.
Сборная Украины, заняв третье место в квартете С, вышла на победителя группы Е команду Швеции.
Поединок Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.
Все пары 1/8 финала Евро-2020
Суббота, 26 июня
19:00 Уэльс - Дания (Амстердам)
22:00 Италия - Австрия (Лондон)
Воскресенье, 27 июня
19:00 Нидерланды - Чехия (Будапешт)
22:00 Бельгия - Португалия (Севилья)
Понедельник, 28 июня
19:00 Хорватия - Испания (Копенгаген)
22:00 Франция - Швейцария (Бухарест)
Вторник, 29 июня
19:00 Англия - Германия (Лондон)
22:00 Швеция - Украина (Глазго)