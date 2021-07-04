В России 3-летний мальчик выстрелил себе в лицо

В России 3-летний мальчик выстрелил себе в лицо

Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В России в городе Балаково Саратовской области трехлетний ребенок играл с пистолетом и выстрелил себе в лицо Мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает mk.ru.

По словам родителей, ребенок играл с пистолетом, заряженным светошумовыми пулями. Он нажал на курок и выстрелил себе в лицо. По предварительной информации, ребенку нужна операция.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Харькове утром произошла стрельба. В Московском районе неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчины. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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