СБУ вместе с посольством Израиля провели в Киеве антитеррористические учения

Силовики отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.
Сегодня, 4 июля, в Киеве СБУ совместно с посольством Израиля в Украине провели антитеррористические учения.
Об этом информируют пресс-службы посольства и СБУ.
Силовики отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.
По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники посла Израиля и верующих, молившихся в помещении синагоги.
Учения прошли в Хоральной синагоге Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.
"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.
В посольстве Израиля поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество и отметили "высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом города Киева".
Напомним, что в Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021