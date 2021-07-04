СБУ вместе с посольством Израиля провели в Киеве антитеррористические учения

СБУ вместе с посольством Израиля провели в Киеве антитеррористические учения

Силовики отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.

Сегодня, 4 июля, в Киеве СБУ совместно с посольством Израиля в Украине провели антитеррористические учения.

Об этом информируют пресс-службы посольства и СБУ.

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Силовики отработали механизм освобождения заложников, которых условные террористы захватили в синагоге столицы.

По легенде учений, условные "террористы" захватили в заложники посла Израиля и верующих, молившихся в помещении синагоги.

Учения прошли в Хоральной синагоге Бродского. Участие в них приняли подразделения СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и органов государственной исполнительной власти.

"Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.

В посольстве Израиля поблагодарили всех участников антитеррористических учений за сотрудничество и отметили "высокий уровень слаженности и эффективности действий всех субъектов борьбы с терроризмом города Киева".

СБУ

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