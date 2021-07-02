Суд открыл производство по делу по иску Моргенштерна против СБУ

Дело будет рассматриваться без присутствия сторон в упрощенном режиме.
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску российского рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн против СБУ.
С начала в заявлении артиста были какие-то недостатки, но в установленный судом срок артист недостатки устранил. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Постановлением суда от 22 июня исковое заявление было оставлено без движения и предоставлен срок для устранения выявленных недостатков. В установленный судом срок выявленные недостатки искового заявления истцом устранены. Сейчас исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ. Данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без оповещения участников дела", — говорится в сообщении.
Поэтому, самого Моргенштерна в зале суда не будет.
Напомним, что в конце апреля Моргенштерн попал в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. В этот список его внесло Министерство культуры по представлению СБУ. Российский рэпер оказался в "черном списке" из-за пропаганды насилия. Еще за неделю до этого, сам рэпер на странице в Instagram рассказал, что не прилетит на запланированные в 2021 в Украине концерты, мол, боится.
В то же время Моргенштерн оспаривал отмены концертов в Украине, а организаторы продолжали продажу билетов. В Украине у певца появился адвокат, который требует объяснений о запрете въезда.
В середине июня артист подал в суд на СБУ, чтобы обжаловать решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, из-за чего он не может въехать в Украину.