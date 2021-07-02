Суд відкрив провадження у справі за позовом Моргенштерна до СБУ

Суд відкрив провадження у справі за позовом Моргенштерна до СБУ

Справа розглядатиметься без присутності сторін у спрощеному режимі.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом російського репера Алішера Валєєва, більш відомого як Моргенштерн.

Від початку у заяві артиста були якісь недоліки, у встановлений судом термін артист недоліки усунув. Про це повідомляє пресслужба суду.

"Ухвалою суду від 22 червня позовну заяву було залишено без руху та надано строк для усунення виявлених недоліків. У встановлений судом строк виявлені недоліки позовної заяви позивачем усунуто. Наразі позовна заява та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ. Дана справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи", - йдеться у повідомленні.

Тож, самого Моргенштерна у залі суду не буде.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Моргенштерн потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. До цього списку його внесло Міністерство культури за поданням СБУ. Російський репер опинився у "чорному списку" через пропаганду насильства. Ще за тиждень до цього, сам репер на сторінці в Instagram розповів, що не прилетить на заплановані 2021 року в Україні концерти, мовляв, боїться.

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Водночас Моргенштерн оскаржував скасування концертів в Україні, а організатори продовжували продаж квитків. В Україні у співака з'явився адвокат, який вимагає пояснень щодо заборони в'їзду.

У середині червня артист подав до суду на СБУ, аби оскаржити рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці, через що він не може в’їхати до України.

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