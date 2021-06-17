Моргенштерн подав до суду на СБУ, бо його не пускають до України

Скандального репера внесли до "чорного списку" через пропаганду насильства.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від російського репера Алішера Валєєва (Моргенштерна). Росіянин оскаржує рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національний безпеці, через що він не може в’їхати до України.

Про це повідомляє Окружний адмінсуд Києва.

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Моргенштерн просить суд визнати протиправними звернення СБУ до Міністерства культури України щодо його включення до переліку заборонених артистів, а також наказ Мінкульту, яким росіянин потрапив до переліку.

Окрім цього Моргенштерн просить ОАСК витребувати у СБУ постанову про заборону йому в’їзду в Україну. Суд зазначив, що поки не вирішив, чи відкривати адміністративне провадження за позовом репера.

Всього перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України, наразі налічує 199 людей. Він складається Мінкультом за зверненнями СБУ, РНБО й Нацради з питань телебачення і радіомовлення. У списку зокрема й особи, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим або території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, скандальний російський співак потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. До цього списку його внесло Міністерство культури за поданням СБУ. Російський репер опинився у "чорному списку" через пропаганду насильства. Ще за тиждень до цього, сам репер на сторінці в Інстаграмі розповів, що не прилетить на заплановані 2021 року в Україні концерти, мовляв, боїться.

Водночас Моргенштерн оскаржував скасування концертів в Україні, а організатори продовжували продаж квитків. В Україні у співака з'явився адвокат, який вимагає пояснень щодо заборони в'їзду.

MORGENSHTERN в "чорному списку": чому скандальному реперу заборонили в'їзд в Україну

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