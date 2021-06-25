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Экс-жена Узелкова похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Экс-жена Узелкова похвасталась идеальной фигурой в купальнике

instagram.com/uzelkova.marina

Тренер показала фото из отпуска.

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская вызвала фурор фото в купальнике.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, который сделала во время отдыха. На фотографии Марина позировала на фоне бассейна в черном сплошном купальнике с вставкой из сеточки. Спортсменка похвасталась идеальной фигурой.

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© instagram.com/uzelkova.marina
instagram.com/uzelkova.marina

В посте Боржемская объявила о старте своей программы по похудению.

Со своей стороны, фолловеры не скупились на комплименты красавице в комментариях. В частности, пользователи писали, что у Марины роскошные ножки.

  • Вы очень красивая
  • Роскошные ноги, Марина
  • Красавица

Напомним, ранее Марина Боржемская восхитила еще одним снимком в купальнике. На фото тренер демонстрирует красивое прокачанное тело на фоне моря.