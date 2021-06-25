Гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять вероятное будущее.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 июня 2021 рассказывает, что Овнам не стоит устраивать скандал на ровном месте, а Тельцам надо определиться с целью в жизни.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 сентября 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит устраивать ссоры на ровном месте. В отношениях не стоит провоцировать партнера на конфликт. В решении рабочих вопросов возьмите паузу.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Отшельник"

Вы знаете, что нужно делать, но опираетесь этом. В любви стоит вспомнить, зачем вы начали эти отношения. На работе подумайте вашей целью в карьере.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Верховная жрица"

Мудрость — ваше оружие. В отношениях прислушайтесь к внутреннему женского начала. В работе делайте то, что вам действительно хочется.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз жезлов"

Действуйте. В отношениях проявите свою силу. В работе добавьте энтузиазма.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Нужно решить — остаться идти. В отношениях откровенно поговорите со второй половинкой.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Работайте достойно. В отношениях «зерна», которые вы должности давно, могут не вырасти. В движении по карьерной лестнице выберите одну цель.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Башня"

Ожидайте кардинальные изменения. В отношениях все может сильно измениться. А на работе изменения просто необратимы.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Работайте и получите вознаграждение. В любви ожидайте сюрпризов. А на работе требуйте премии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка мечей"

Не стоит зацикливаться на быте. В любви не обращайте внимания на мелочи. На работе возможны испытания.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все складывается как нельзя лучше. В отношениях доверяйте партнеру. А на работе ситуация улучшится.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Королева пентаклей"

Добивайтесь того, что хотите. Расслабьтесь в любви. На работе время завоевывать новые вершины.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Действуйте. В отношениях добавьте жару. В движении по карьерной лестнице продемонстрируйте активность.

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