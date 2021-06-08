Экс-жена Вячеслава Узелкова похвасталась фигурой в купальнике

Марина Боржемская имеет идеальное тело.

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, которая недавно прокомментировала новые отношения бывшего, является владелицей идеальных форм.

Именно им звезда и похвасталась на странице в Instagram. В фотоблоге Марина разместила фотографию, сделанную, судя по всему, во время недавнего отдыха в теплых краях. На снимке Боржемская предстает в пестром сплошном купальнике и демонстрирует красивое прокачанное тело.

instagram.com/uzelkova.marina

Под постом тренер рассказала, почему нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Среди основных причин Марина выделила дефицит клетчатки. Ее отсутствие в организме замедляет продвижение пищи по кишечнику.

Также избыток легко усваиваемых углеводов — что усиливает процессы брожения, неправильно приготовленная пища, дефицит жидкости и большие порции или слишком частые приемы пищи.

Фанаты поблагодарили Боржемскую за полезный контент и не забыли сделать ей комплименты.

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Напомним, что Марина и Вячеслав Узелков были в браке 22 года. В 2018 году пара официально подала на развод. У экс-супругов есть двое общих детей.

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