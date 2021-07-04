Папу Римського госпіталізували: йому зроблять операцію

Папі Римському зроблять планову операцію на кишечнику.
Папа Римський Франциск був госпіталізований в одну з клінік Риму. Понтифіку зроблять планову операцію на кишечнику.
Про це повідомляє пресслужба Ватикану.
Операцію по причині симптоматичного стенозу товстої кишки (дивертикулярной хвороби кишечника) проведуть в римській лікарні імені Джемеллі (Policlinico Gemelli).
У Ватикані пообіцяли оголосити про завершення операції та її підсумки.
Сьогодні, за кілька годин до госпіталізації, Франциск привітав публіку на площі Святого Петра в Римі. У недільній проповіді він пообіцяв, що у вересні відвідає Угорщину та Словаччину.
Читайте також:
- Папа Римський виступив в колишній "столиці" ІДІЛ в Іраку і помолився за жертв війни
- Папа Римський вперше призначив жінку на посаду заступника секретаря Синоду
- Папа Римський отримав щеплення від COVID-19 — ЗМІ