Папу Римського госпіталізували: йому зроблять операцію

Папі Римському зроблять планову операцію на кишечнику.

Папа Римський Франциск був госпіталізований в одну з клінік Риму. Понтифіку зроблять планову операцію на кишечнику.

Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

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Операцію по причині симптоматичного стенозу товстої кишки (дивертикулярной хвороби кишечника) проведуть в римській лікарні імені Джемеллі (Policlinico Gemelli).

У Ватикані пообіцяли оголосити про завершення операції та її підсумки.

Сьогодні, за кілька годин до госпіталізації, Франциск привітав публіку на площі Святого Петра в Римі. У недільній проповіді він пообіцяв, що у вересні відвідає Угорщину та Словаччину.

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