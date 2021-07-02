Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы раскрыты "спящие" террористические ячейки, к которым якобы причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

Об этом Лукашенко сказал 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Также читайте В ответ на санкции против режима Лукашенко: в Беларуси заявили о разрыве отношений с ЕС

Он также заявил, что сегодня в Беларуси якобы разоблачили террористические ячейки и к ним, мол, причастны пять стран — Украина, Германия, США, Польша и Литва.

"Сегодня раскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в "день икс". Они сами пока не знают, что это за "день икс": к нему нужно вести наш народ", — сказал Лукашенко.

Он добавил, что, мол, эти "отряды самообороны" хотели взорвать узел связи Военно-морского флота России в белорусском городе Вилейка.

В то же время Лукашенко заявил и о покушении на сотрудника государственного телевидения Григория Азаренко.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минирования самолета. После этого инцидента Украина и Евросоюз закрыли небо для белорусских самолетов.

В Беларуси уже почти год продолжаются массовые протесты после того, как многолетний глава Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов. Из-за смертей и репрессий протестующих страны Запада и Украина ввели против режима Лукашенко санкции.

Новости мира: чем в Беларуси объяснили заявление о разрыве отношений с ЕС

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку