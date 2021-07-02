Лукашенко наказав повністю перекрити кордон з Україною

Лукашенко заявив, що в Білорусі нібито розкриті "сплячі" терористичні осередки, до яких нібито причетні Німеччина, США, Україна, Польща і Литва.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Він заявив, що, мовляв, з України до Білорусі "надходить величезна кількість зброї".

Про це Лукашенко сказав 2 липня на урочистих зборах на честь Дня Незалежності Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

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Він також заявив, що сьогодні в Білорусі нібито викрили терористичні осередки і до них, мовляв, причетні п’ять країн – Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

"Сьогодні розкриті створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків – насильницька зміна влади в "день ікс". Вони самі поки не знають, що це за "день ікс": до нього потрібно вести наш народ", – сказав Лукашенко.

Він додав, що, мовляв, ці "загони самооборони" хотіли підірвати вузол зв'язку Військово-морського флоту Росії в білоруському місті Вілейка.

Водночас Лукашенко заявив і про замах на співробітника державного телебачення Григорія Азаренка.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Після цього інциденту Україна та Євросоюз закрили небо для білоруських літаків.

У Білорусі вже майже рік тривають масові протести після того, як багаторічний очільник Лукашенко сфальсифікував результат виборів. Через смерті та репресії протестувальників країни Заходу та Україна запровадили проти режима Лукашенка санкції.

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