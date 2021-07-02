Краще займуться посилками: "Укрпошта" припинила доставку бджіл, але не всіх

Краще займуться посилками: "Укрпошта" припинила доставку бджіл, але не всіх

Працівникам "Укрпошти" складно транспортувати бджіл.

"Укрпошта" з наступного року вирішила відмовитись від доставки бджіл, натомість продовжить транспортувати бджолиних маток.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, поштова компанія не спеціалізується на перевезенні комах і для цього у неї немає спеціального транспорту. Проте "Укрпошта" йшла на зустріч бджолярам, які звикли так перевозити комах.

"Доставка бджіл проходить легко для бджіл і їхніх власників, проте часто складно для працівників "Укрпошти" – скільки разів бджоли у відділеннях чи на сортуванні вилітали з погано запакованих коробок, навіть не перелічити. Бувають і такі резонансні ситуації, як в травні, коли через різкий скачок температури, на яку "Укрпошта" ніяк впливати не може, частина бджіл не пережила дорогу. Такий негативний випадок – один на десятки і сотні позитивних. І хоч ви вже знаєте, що ми готові і вміємо їх воскрешати, але краще займатимемося посилками", - повідомив Смілянський.

Генеральний директор "Укрпошти" додав, що вони і надалі перевозитимуть бджолиних маток, оскільки це технічно простіше.

"Це не дискримінація, просто "бджолині королеви" подорожують у компанії не більше 10 комах – матка і її супровід. Тому менше залежать від перепадів температур і з легкістю перенесуть доставку в спеціальній упаковці", - написав Ігор Смілянський.

Нагадаємо, із Закарпаття 8 мільйонів бджіл відправили "Укрпоштою". Тоді повідомили, що всі комахи загинули. Проте згодом в "Укрпошті" з'ясували, що частина комах ожила. При цьому власник "воскреслих" бджіл від "Укрпошти" відмовлявся їх забрати.

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