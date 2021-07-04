В Ровенской области змея укусила 14-летнюю девушку

Девушку госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

В Ровенской области 14-летнюю девушку, которая собирала в лесу ягоды, укусила змея. Пострадавшую госпитализировали.

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Об этом сообщают "Новости Ю".

Происшествие произошло в селе Бродница. Девушка отправилась в местный лес за ягодами. Когда она их собирала, то не заметила в густой траве пресмыкающегося, то ее укусил за голень.

Пострадавшей 14 лет. Ребенку вызвали скорую. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в Зареченскую центральную районную больницу.

Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

Напомним, что в селе Славское Львовской области 54-летнюю местную жительницу укусила змея. Состояние женщины медики оценивают как средней степени тяжести.

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