У Рівненській області змія вкусила 14-річну дівчину

Дівчину госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
У Рівненській області 14-річну дівчину, яка збирала в лісі ягоди, вкусила змія. Постраждалу ушпиталили.
Про це повідомляють "Новини Ю".
Подія сталася у селі Бродниця. Дівчина вирушила до місцевого лісу за ягодами. Коли она їх збирала, то не помітила у густій траві плазуна, той її вкусив за гомілку.
Потерпілій 14 років. Дитині викликали швидку. Її у стані середньої тяжкості ушпиталили до Заріченської центральної районної лікарні.
Медики надали потерпілій усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що у селі Славське Львівської області 54-річну місцеву мешканку вкусила змія. Стан жінки медики оцінюють як середнього ступеня важкості.