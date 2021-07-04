У Рівненській області змія вкусила 14-річну дівчину

Дівчину госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

У Рівненській області 14-річну дівчину, яка збирала в лісі ягоди, вкусила змія. Постраждалу ушпиталили.

Про це повідомляють "Новини Ю".

Подія сталася у селі Бродниця. Дівчина вирушила до місцевого лісу за ягодами. Коли она їх збирала, то не помітила у густій траві плазуна, той її вкусив за гомілку.

Потерпілій 14 років. Дитині викликали швидку. Її у стані середньої тяжкості ушпиталили до Заріченської центральної районної лікарні.

Медики надали потерпілій усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що у селі Славське Львівської області 54-річну місцеву мешканку вкусила змія. Стан жінки медики оцінюють як середнього ступеня важкості.

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