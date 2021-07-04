Почав чіплятися, а ніхто не заступився: в Польщі українка вбила співвітчизника

Жінці загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне.

В Польщі окружний суд міста Познань почав розглядати справу громадянки України, яка вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.

Про це повідомляє Yavp.pl.

31-річна українка приїхала до Польщі на заробітки в місто Стеншев, залишивши вдома 10-річного сина і батьків. Вже за 2 тижні після цього вона скоїла вбивство. Українка переконує - вбивати не хотіла, це був самозахист від співвітчизника, який почав до неї чіплятися.

Як розповідає обвинувачена, того дня у неї був вихідний, вона пізно повернулася додому, а там її з- криками зустрів співвітчизник, який теж проживав у цьому помешканні, і почав її бити. За версією жінки, чоловік завдав їй кілька ударів, від яких вона впала. Ніхто з інших мешканців квартири не заступився за неї.



Захищаючись від нападника, жінка схопила ніж і завдала ним удар нападнику у грудну клітку. Сама одразу втекла і зачинилася у своїй кімнаті, де чекала на приїзд правоохоронців.

Від отриманої травми 38-річний громадянин України помер. Жінці ж тепер загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне.

Нагадаємо, що у Житомирській області жінка у результаті конфлікту ножем вбила свого на 10 років молодшого чоловіка.

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