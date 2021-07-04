У Білорусі затримали 24-річного українця: причина невідома

Хлопця відвезли в невідомому напрямку, за попередньою інформацією — у КДБ Пінська.
У білоруському місті Столин силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка. У нього був дозвіл на проживання в Білорусі.
Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".
"Сьогодні, близько 17 години за місцем проживання в Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко", — йдеться в повідомленні.
За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. Силовики вилучили телефон.
Українця затримали і відвезли в невідомому напрямку, за попередньою інформацією — в КДБ Пінська. Що стало причиною затримання — поки невідомо.
Раніше Олександр Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Він заявив, що, мовляв, з України в Білорусь "надходить величезна кількість зброї".