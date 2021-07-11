На Дуа Липу подали в суд из-за собственного снимка

Звезду обвиняют в нарушении авторских прав.

Популярная британская певица Дуа Липа попала под суд из-за собственного фото.

Как пишет издание BBC, против 25-летней исполнительницы подало иск фотоагентство Integral Images. Так, звезда якобы без разрешения запостила в Instagram свою же фотографию, которую сделали папарацци, и таким образом нарушила авторские права.

Как говорится в судебных документах, исполнительницу сняли в очереди в аэропорту в феврале в 2019-м. Этот снимок через 4 дня появился в ленте Липы. Фотоагентство утверждает, что от постов в своем фотоблоге она получила прибыль, поскольку ее аккаунт монетизуеться, поэтому требует возместить ущерб в размере 150 000 долларов.

Кроме того, Дуа должна возместить судебные издержки. Фотоагентство также просит суд принять предписание, что не позволит артистке больше нарушать его права.

Напомним, не так давно персонал Ким Кардашян подал на нее иск в суд. Также звезду обвиняют в ужасном отношении.

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