"Я бы этого хотел": Шевченко заговорил об уходе из сборной Украины

"Я бы этого хотел": Шевченко заговорил об уходе из сборной Украины

44-летний специалист работает с "сине-желтыми" с лета 2016 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после успешного выступления своей команды на Евро-2020 заявил, что хотел бы поработать на клубном уровне.

"Работа в клубе? Это то, над чем я раздумываю. Завершились пять лет в сборной Украины, так что определенно нужно обдумать свое будущее. Я бы хотел работать в клубе", - цитирует 44-летнего специалиста Milan Reports.

Шевченко возглавляет "сине-желтых" с лета 2016 года. Его контракт действует до конца 2022-го.

На Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко оценил шансы сборных Италии и Англии в финале Евро-2020.

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