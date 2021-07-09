Италия - Англия: Шевченко оценил шансы команд в финале Евро-2020

Наставник украинской сборной поделился мыслями относительно решающего матча турнира.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий финальный матч Евро-2020, в котором за трофей поборются сборные Италии и Англии.

"Англия - хорошая команда, но она до сих пор не встречалась с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление. Такая игра очень хорошо отработана итальянцами. В этом их определенное преимущество перед финальным матчем.

Атмосфера на "Уэмбли" будет похожа на котел, что может помочь англичанам. У всех команд есть сильные и слабые стороны, Италия обязательно изучит их перед игрой с Англией", - цитирует Шевченко Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Поединок Италия - Англия состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия, а также событий вокруг него.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале Чемпионата Европы. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это будет первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996).

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