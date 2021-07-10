Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

В Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

Фото: @dubaitourism

Новый бассейн — не первое рекордное сооружение Дубая — в городе уже есть самый высокий небоскреб в мире и крупнейший торговый центр.

В Дубае начал функционировать бассейн для дайвинга глубиной 60 метров — он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Бассейн рассчитан на 14 млн литров воды. Deep Dive Dubai как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для дайвинга в мире.

Как сообщает CNN, 27 июня Deep Dive Dubai вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий бассейн для дайвинга.

Он побил рекорд польского Deepspot — глубина последнего составляет около 45 метров. Особенностью нового здания является наличие подводного "города". Здесь, в частности, есть комнаты с игровыми автоматами и настольным футболом. Бассейн также служит подводной киностудией — крупнейшей в своем роде в регионе.

Для безопасности вокруг бассейна установлены 56 камер видеонаблюдения, а в случае чрезвычайной ситуации - барокамера на 12 человек. Сейчас Deep Dive Dubai принимает гостей только по приглашениям. Объект откроется для публики в конце 2021 года.

Напомним, ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. Шестиугольные облака, обнаруженные в Бермудском треугольнике, выступают некими "воздушными бомбами".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.