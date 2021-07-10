В Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

Новый бассейн — не первое рекордное сооружение Дубая — в городе уже есть самый высокий небоскреб в мире и крупнейший торговый центр.
В Дубае начал функционировать бассейн для дайвинга глубиной 60 метров — он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Бассейн рассчитан на 14 млн литров воды. Deep Dive Dubai как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для дайвинга в мире.
Как сообщает CNN, 27 июня Deep Dive Dubai вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий бассейн для дайвинга.
Он побил рекорд польского Deepspot — глубина последнего составляет около 45 метров. Особенностью нового здания является наличие подводного "города". Здесь, в частности, есть комнаты с игровыми автоматами и настольным футболом. Бассейн также служит подводной киностудией — крупнейшей в своем роде в регионе.
Dive into another world at the deepest swimming pool for diving in the world.— Dubai Tourism (@dubaitourism) July 8, 2021
At an incredible depth of 60.02 meters and with 14 million litres of water, Deep Dive Dubai features an astonishing sunken city amongst other surprises. https://t.co/g8JSxakD8h #Dubai #tourism pic.twitter.com/YXOM2608Cl
Для безопасности вокруг бассейна установлены 56 камер видеонаблюдения, а в случае чрезвычайной ситуации - барокамера на 12 человек. Сейчас Deep Dive Dubai принимает гостей только по приглашениям. Объект откроется для публики в конце 2021 года.
Напомним, ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. Шестиугольные облака, обнаруженные в Бермудском треугольнике, выступают некими "воздушными бомбами".