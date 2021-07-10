В Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

В Дубае открылся самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

Новый бассейн — не первое рекордное сооружение Дубая — в городе уже есть самый высокий небоскреб в мире и крупнейший торговый центр.

В Дубае начал функционировать бассейн для дайвинга глубиной 60 метров — он является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Бассейн рассчитан на 14 млн литров воды. Deep Dive Dubai как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для дайвинга в мире.

Как сообщает CNN, 27 июня Deep Dive Dubai вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый глубокий бассейн для дайвинга.

Также читайте Скандальная фотосессия обнаженных украинок в Дубае: кадры выставили на аукцион

Он побил рекорд польского Deepspot — глубина последнего составляет около 45 метров. Особенностью нового здания является наличие подводного "города". Здесь, в частности, есть комнаты с игровыми автоматами и настольным футболом. Бассейн также служит подводной киностудией — крупнейшей в своем роде в регионе.

Dive into another world at the deepest swimming pool for diving in the world.

At an incredible depth of 60.02 meters and with 14 million litres of water, Deep Dive Dubai features an astonishing sunken city amongst other surprises. https://t.co/g8JSxakD8h #Dubai #tourism pic.twitter.com/YXOM2608Cl — Dubai Tourism (@dubaitourism) July 8, 2021

Для безопасности вокруг бассейна установлены 56 камер видеонаблюдения, а в случае чрезвычайной ситуации - барокамера на 12 человек. Сейчас Deep Dive Dubai принимает гостей только по приглашениям. Объект откроется для публики в конце 2021 года.

Напомним, ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. Шестиугольные облака, обнаруженные в Бермудском треугольнике, выступают некими "воздушными бомбами".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку