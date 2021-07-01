На Донбассе ранен военнослужащий ВСУ

Он получил проникающие осколочные ранения.

В четверг, 1 июля, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований военнослужащий ВСУ получил ранения.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Схід".

Военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние раненого бойца медики оценивают как средней тяжести.

Отмечается, что боевики совершили обстрел недалеко Широкино. Оккупанты применили позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Боевики били, в частности, у Золотого-4, Водяного, Новоселовки и Красногоровки.

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