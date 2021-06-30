Аліна Гросу у бікіні похизувалася пишним бюстом

Артистка влаштувала собі міні-відпустку.

Співачка Аліна Гросу, яка нещодавно випустила яскравий кліп на трек "Малиновый губы", влаштувала собі міні-вікенд.

Наразі виконавиця перебуває у Одесі, де приймає сонячні ванни. Про це знаменитість розповіла на сторінці в Instagram і не втратила нагоди похизуватися фігурою. Гросу розмістила знімок, на якому позує у чорному купальнику.

Пляжне вбрання артистки підкреслило її пишні форми. Цікаво, що під цим знімком Аліна, користуючись нагодою, привітала збірну України з перемогою над збірною Швеції.

"Поки у мене один такий пляжний вихідний, хочу написати про те, яке це задоволення було вчора вболівати за нашу команду і тепер уже по-справжньому пишатися. Бажаю нам і надалі удачі і професіоналізму. Було круто", - написала співачка.

instagram.com/alina_grosu

Шанувальники знаменитості кинулися робити їй компліменти:

Дуже гарна! Шалено жіночна і просто вогонь!

Яким вам личить цей купальник

Просто богиня

Нагадаємо, що декілька тижнів тому Аліна Гросу відсвяткувала 26-річчя в обіймах коханого та з Камалією і Віталієм Козловським. Артистка зібрала друзів у затишному місці біля річки.

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