Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом

Артистка устроила себе мини-отпуск.

Певица Алина Гросу, которая недавно выпустила яркий клип на трек "Малиновый губы", устроила себе мини-уикенд.

Сейчас исполнительница находится в Одессе, где принимает солнечные ванны. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram и не упустила случая похвастаться фигурой. Гросу разместила снимок, на котором позирует в черном купальнике.

Пляжный наряд артистки подчеркнул ее пышные формы. Интересно, что под этим снимком Алина, пользуясь случаем, поздравила сборную Украины с победой над сборной Швеции.

"Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и в дальнейшем удачи и профессионализма. Было круто", — написала певица.

instagram.com/alina_grosu

Поклонники знаменитости бросились делать ей комплименты:

Очень красивая! Безумно женственная и просто огонь!

Каким вам идет этот купальник

Просто богиня

Напомним, что несколько недель назад Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях возлюбленного и с Камалией и Виталием Козловским. Артистка собрала друзей в уютном месте у реки.

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