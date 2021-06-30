Алина Гросу в бикини похвасталась пышным бюстом

Артистка устроила себе мини-отпуск.
Певица Алина Гросу, которая недавно выпустила яркий клип на трек "Малиновый губы", устроила себе мини-уикенд.
Сейчас исполнительница находится в Одессе, где принимает солнечные ванны. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram и не упустила случая похвастаться фигурой. Гросу разместила снимок, на котором позирует в черном купальнике.
Пляжный наряд артистки подчеркнул ее пышные формы. Интересно, что под этим снимком Алина, пользуясь случаем, поздравила сборную Украины с победой над сборной Швеции.
"Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было вчера болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и в дальнейшем удачи и профессионализма. Было круто", — написала певица.
Поклонники знаменитости бросились делать ей комплименты:
- Очень красивая! Безумно женственная и просто огонь!
- Каким вам идет этот купальник
- Просто богиня
Напомним, что несколько недель назад Алина Гросу отпраздновала 26-летие в объятиях возлюбленного и с Камалией и Виталием Козловским. Артистка собрала друзей в уютном месте у реки.