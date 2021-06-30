Основной поставщик двигателей: Rolls-Royce прекращает сотрудничество с БелАЗом

Такое решение приняли из-за введенных санкций ЕС против Беларуси.

Британская компания Rolls-Royce Group прекращает сотрудничество с белорусским БелАЗом.

Об этом говорится в письме британской компании профессиональному союзу белорусов в Великобритании.

Такое решение приняли из-за введенных санкций ЕС против Беларуси.

"Rolls-Royce приняла меры в соответствии с Кодексом поведения, корпоративными ценностями и юридическими обязательствами. Следовательно, в соответствии с недавними санкциями ЕС, введенными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года Rolls-Royce прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу", — говорится в сообщении

Компания продавала двигатели на БелАЗ через свою немецкую дочернюю компанию MTU Friedrichshafen GmbH. Rolls-Royce была одним из основных поставщиков двигателей для белорусского предприятия.

Между тем экономические секторальные санкции Европейского союза против Беларуси уже вступили в силу.

Ранее Совет Европы официально принял новые ограничительные меры в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Беларуси, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года.

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